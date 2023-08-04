الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس الصومال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس محمود له في العاصمة مقديشو.

تحية وتقدير

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته،

ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

دعم استضافة إكسبو

وقد أكد فخامته خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام.

فيما عبر معالي المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة والأخوية بين البلدين.

‏‎حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.