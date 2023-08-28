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تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية القمر

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية القمر
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، للرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال له اليوم بالمقر الرئاسي في العاصمة موروني.

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تحيات القيادة

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة وشعب جزر القمر الشقيق بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وفي بداية الاستقبال، هنأ المستشار الرئيس عثمان غزالي بمناسبة توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، راجياً له التوفيق في مهامه القادمة.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين.

وأكد خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.

فيما عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جزر القمر الدكتور عطا الله بن زايد الزايد.

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