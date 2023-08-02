الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب السودان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله له، اليوم، في جوبا العاصمة.

العلاقات الثنائية

ونقل المستشار خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له ولحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استضافة معرض إكسبو 2030

وقد أكد رئيس جمهورية جنوب السودان خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام.

فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين .