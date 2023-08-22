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نقل الرسالة أحمد بن عبدالعزيز قطان

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس زامبيا

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس زامبيا
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، إلى فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، له اليوم، بالمقر الرئاسي في العاصمة لوساكا.

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تحية وتقدير

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب فخامة الرئيس الزامبي عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا علي بن سعد القحطاني.

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