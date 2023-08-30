الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء موريشوس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، إلى دولة رئيس وزراء جمهورية موريشوس، برافيند جوغنوث، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال دولته له اليوم، في العاصمة بورت لويس.
ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية موريشوس الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وأكد دولة رئيس وزراء جمهورية موريشوس، خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.