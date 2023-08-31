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تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات بين السعودية وجنوب السودان

تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث بجمهورية جنوب السودان السيد ألبينو أكول أتاك.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.

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