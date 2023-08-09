الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس رواندا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية من فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال لقائه معالي وزير خارجية جمهورية رواندا فنسنت بيروتا.