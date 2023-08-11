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تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض اليوم، معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني ثولي دلادلا.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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