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لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء
المواطن - واس

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صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 100 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

أسماء المتبرعين

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

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إبراهيم بن حسن المطيري ،أحمد بن علي العماري ،أحمد بن محمد السهيمي ، أحمد بن محمد طالبي ، أحمد بن يوسف حكمي ، أحمد بن حمدان السعدي ، أحمد بن يحي كعبي ، أيمن بن منصور البحراني ، بدر بن عقيل السبيعي ، بشرى بنت حمود العنزي ، بندر بن مناحي القحطاني ، تركي بن سعدون العتيبي ، تغريد بنت إبراهيم اليماني ، جمعان بن سعد الفزيع ، جهاد بن عبدالوهاب الرشيد ، حسن بن أحمد المكي، حنان بنت أحمد حمدي ، حور أيمن البحراني ، حوراء بنت علي الخباز ، خالد بن محمد الغامدي ، خالد بن ناصر القعيضب ، منصور بن حسن الزهراني ، خلف بن إبراهيم الدوسري ، خلف بن أحمد العنزي ، دارين بنت سعد الحاتم ، راكان بن فهد الشمري ، رهام بنت زايد الحربي ، ريان بن علي العتيبي ، ريم بنت خالد الشمراني ، ريم بنت سعد الشهراني ، ريما بنت محمد آل سيف ، زياد بن سيف القحطاني ، زين محمد شمراني ، سارة ريس بن ريس ، ساعد بن سعيد الحارثي ، سالم بن علي آل زندان ، سعيدان بن جريد الحربي ، سلطان بن بدر الحربي ، سلطان بن صويلح الحساني ، سند بن محمد العتيبي ، سيف بن محمد الغامدي ، سيف بن مشعل السبيلة ، شذى بنت محارب المحارب ، شروق بنت ناصر الدوسري ، صفر بن حسن عداوي ، عارف بن محمد الرويلي ، عالية بنت سليم الخالدي ، عبدالرحمن بن سالم البكر ، عبدالعزيز بن حسين الشواكر ، عبدالعزيز بن سليم الشراري ، عبدالله بن عايض الردادي، عبدالله بن محمد الظفيري، عبدالله بن محمد بن حسن، عبدالله بن منصور القثامي، عبدالمجيد بن جارالله الغضبان، عبدالمجيد بن دغيثر حكمي، عبده بن محمد مكين، عبيد بن عبدالرحمن العتيبي، عثمان بن عبدالرحمن العثمان، عفاف بن عبدالعزيز الحقيل، علي بن رزن المطيري، علي بن عوض آل شيبان، علي بن محمد الصيعري، عماد بن صوال العتيبي، عمر بن عبدالعزيز بن سلامة، عمر بن عيد العنزي، عوض بن مشرف العنزي، عيسى بن علي عسيري، فاطمة بنت محمد آل درويش، فهد بن سعد المطيري، فهد بن سعيد العتيبي، فواز بن سعد الزهراني، قصي بن خالد الغامدي، كادي بن حاشم الرويلي، ماجد بن حسين هادي، مجد بنت جابر عسيري، محمد بن سعد آل عتيق، محمد بن ظافر الأسمري، محمد بن عبدالله العتيبي، محمد بن ماجد العطوي، محمد بن هزاع الجعفري، مفرح بن عوض الشهري، مناحي بن نجر العصيمي، منى بنت علي سحاري، منيرة ينت عبدالعزيز الزهراني، منيرة بنت مبارك الحقبان، منيرة بنت معيض العصيمي، مها بنت أحمد حمدي، مهند بن محمد الزهراني، نايف بن ناشي العتيبي، نواف بن محمد النعيم، نواف بن محمد آل سيف، نورة بنت فهيد البيشي، نورة بنت موسى الربعي، هادي بن عايض الرويلي، هيفاء بنت حسين آل معمر، وليد بن خالد الشمراني، يازي بنت إبراهيم العنزي، ياسمين بنت علي محرق، يحي بن حسن حوذان.

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