المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن برنامج المنتخب السعودي الأول الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي القادمة خلال شهر سبتمبر، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

معسكر المنتخب السعودي

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراتين وديتين في معسكره، حيث سيواجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم يوم 8 سبتمبر، ثم يلعب مع كوريا الجنوبية، يوم 12 من الشهر ذاته.

وستُقام المواجهتان الوديتان على ملعب “سانت جيمس بارك” الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد، على أن يتم طرح التذاكر مبكرًا عبر موقع حجوزات الفريق الإنجليزي.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2023، والتي تضم كلًا من؛ عمان، قيرغيزستان وتايلاند، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب.

مدرب الأخضر الجديد

ولم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب السعودي الأول، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل في شهر مارس الماضي.

وتُشير التقارير إلى أن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، اقترب كثيرًا من قيادة الأخضر لمدة 3 سنوات حتى كأس العالم 2026، وذلك بعدما تقدم باستقالته مؤخرًا من تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم.