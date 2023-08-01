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للحد من معاناة الشعب اليمني

المنح والقروض السعودية رافد مهم لدعم اقتصاد اليمن

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
المنح والقروض السعودية رافد مهم لدعم اقتصاد اليمن
المواطن - واس

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تقدم السعودية منذ عقود دعمًا اقتصاديًا إلى اليمن، انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، والتخفيف من معاناته والأزمة الحالية التي يواجهها.

الدولة الأولى المتلقية للمساعدات

وتشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية، إلى بلوغ إجمالي ما قدمته السعودية إلى الجمهورية اليمنية 21.1 مليار دولار، جعلتها الدولة الأولى بين الدول المتلقية للمساعدات السعودية التنموية.

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‎وبذلك شكلت المنح والقروض المالية الميسرة، ومنح المشتقات النفطية، المقدمة من السعودية إلى الجمهورية اليمنية، رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد اليمني، والحد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما قدمت السعودية ودائع مالية للبنك المركزي اليمني بقيمة 4 مليار دولار، ومنح مشتقات نفطية بقيمة 4.8 مليار دولار لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، وتحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.

تعزيز الدعم المتكامل

‎وبذلك يعزز الدعم المتكامل المقدم من السعودية الكفاءة الاقتصادية لليمن بشكل عام، والوضعين المالي والاقتصادي بشكل خاص، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين، مع تحقيق استقرار نسبي لأسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في دفع الرواتب.

‎كما قدمت السعودية، في نوفمبر 2022، مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية، يقوده صندوق النقد العربي، كجهة فنية، يُغطي الفترة بين (2022-2025)، ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، فضلًا عن تعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

‎وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأربعة سنوات الماضية منذ عام 2018م وإلى نوفمبر من العام 2022م أكثر من 229 مشروع ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية بتكلفة 1,089,148,927$ بإجمالي عدد مستفيدين (14.6 مليون مستفيد) في 7 قطاعات أساسية.

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