الموارد البشرية: بطاقة أولوية لمستفيدي الضمان فوق الـ60

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين تجاوزت أعمارهم (60) عامًا الاستفادة من بطاقة أولوية من خلال تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة.

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التابع للوزارة عبر منصة “تويتر” أنه يمكن الاستفادة دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو مكاتب الضمان الاجتماعي.

بطاقة أولوية

وتسهل بطاقة أولوية، لحاملها الحصول على الخدمات الصحية وتغني عن التعريف عن حالته المرضية في كل زيارة.

وحسب ما ذكرته وزارة الصحة في وقت سابق، أن بطاقة أولوية توفر مجموعة من الفوائد منها: