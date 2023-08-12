لقطات لهطول الأمطار الغزيرة والبرد على باحة ربيعة بأبها ميشايل يسجل الهدف الأول لـ الهلال من ضربة رأسية مالي تلغي تراخيص الخطوط الجوية الفرنسية بعد توترات بسبب النيجر الموارد البشرية: بطاقة أولوية لمستفيدي الضمان فوق الـ60 لحظة وصول نائب أمير مكة لنهائي كأس الملك سلمان للأندية التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال والنصر حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر تكوّن خلايا رعدية ممطرة على الباحة والليث والجنوب مفاجأة حول أسعار الذهب اليوم في مصر مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالرياض وجازان
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين تجاوزت أعمارهم (60) عامًا الاستفادة من بطاقة أولوية من خلال تطبيق صحتي التابع لوزارة الصحة.
وأوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين التابع للوزارة عبر منصة “تويتر” أنه يمكن الاستفادة دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو مكاتب الضمان الاجتماعي.
وتسهل بطاقة أولوية، لحاملها الحصول على الخدمات الصحية وتغني عن التعريف عن حالته المرضية في كل زيارة.
وحسب ما ذكرته وزارة الصحة في وقت سابق، أن بطاقة أولوية توفر مجموعة من الفوائد منها: