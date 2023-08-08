توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر الموارد البشرية تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة 272 مخالفة على منشآت بيع الذهب خلال الربع الثاني من 2023 مجلس الوزراء يوافق على إنشاء رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات في رنية أكوا باور تركب أكبر توربين رياح بآسيا الوسطى في أوزبكستان الأرصاد: أمطار على نجران حتى الـ8 مساءً تأثر الشيخ بندر بليلة أثناء الصلاة على والده موعد دخول سهيل مكذب العداد والحساب والد الشيخ بندر بليلة في ذمة الله
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية.
جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية على منشور أحد رواد منصة “إكس”.
وقالت العناية بالمستفيدين “نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر إكس أو الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط”.
وتحذر الوزارات والجهات الأمنية دائمًا من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات، خشية تعرض المواطنين للسرقات أو الاحتيال.