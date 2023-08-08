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عبر إكس أو الرسائل النصية والروابط

الموارد البشرية تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
الموارد البشرية تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الموارد البشرية على منشور أحد رواد منصة “إكس”.

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وقالت العناية بالمستفيدين “نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر إكس أو الاتصالات أو الرسائل النصية والروابط”.

وتحذر الوزارات والجهات الأمنية دائمًا من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات، خشية تعرض المواطنين للسرقات أو الاحتيال.

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