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يجب إثبات الاستقلالية

الموارد البشرية : تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمستقل من عمر 18

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
الموارد البشرية : تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمستقل من عمر 18
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) عامًا في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.

جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة عبر حسابها بمنصة “إكس”، على استفسار بشأن هذا الأمر.

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المستقل طالب

وأضافت أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • إنشاء حساب جديد.
  • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
  • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • التأكيد على البيانات المدخلة.
  • يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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