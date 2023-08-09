الموارد البشرية : تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمستقل من عمر 18

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) عامًا في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.
جاء ذلك خلال رد خدمة العناية بالمستفيدين التابعة للوزارة عبر حسابها بمنصة “إكس”، على استفسار بشأن هذا الأمر.
وأضافت أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: