الموارد البشرية تُعلن فتح باب التسجيل في برنامج جدير

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج جدير لتأهيل المتميزين من حديثي التخرج لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لشغل الوظائف في الوزارة، اعتباراً من اليوم وحتى تاريخ 27 محرم 1445م الموافق 14 اغسطس 2023م.
ويهدف البرنامج إلى تدريب حديثي التخرج على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الوزارة بكفاءة،حيث سيتيح استقطاب الكوادر الوطنية المميزة من حديثي التخرج، ودعمهم وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الوزارة بعد اجتيازهم مدة البرنامج الذي يستمر 12 شهراً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالبرنامج.
ويشمل التدريب على عدد من المجالات في الإدارة والأعمال، الموارد البشرية، المجالات التقنية، المالية، القانونية وغيرها، ويمكن للمتميزين من حديثي التخرج التسجيل في البرنامج من خلال موقع الوزارة الرسمي أو عبر منصة مسار بالدخول على خدمة النفاذ الوطني الموحد: https://www.hrsd.gov.sa/ar/ministry/about-ministry/jobs
ـ أن يكون سعودي/ة الجنسية.
ـ أن يكون حديث التخرج ولم يمض على تخرجه أكثر من (4) سنوات حتى التاريخ المحدد للإعلان.
ـ أن تكون الدراسة الجامعية ضمن المسار المنتظم (بكالوريوس / ماجستير).
ـ أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب بمعدل لايقل عن 3 من 4 أو ما يعادله.
ـ إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق (5) في اختبار ILETS أو ما يعادلها.
ـ إذا كان المؤهل من خارج السعودية فيتم معادلته من الجهة المختصة.