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عن النصف الأول

“الموارد” تعلن توزيع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ صباحاً
“الموارد” تعلن توزيع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، تعادل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

عدد الأسهم المستحقة

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15 مليون سهما بواقع 1.5 ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة.

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وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، تعاملاته منخفضًا 79.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 11271.94 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 271 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وجاءت أسهم شركات؛ الاتحاد، وولاء، والدريس، واتحاد الخليج الأهلية، والعالمية الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ التطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، والتموين، والوطنية للتعليم، والدوائية الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 9.99% .

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، ولوبريف، والراجحي، والنهدي، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، منخفضًا 939.02 نقطة، ليقفل عند مستوى 23643.76 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليونين و900 ألف سهم.

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