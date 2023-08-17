المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

كشفت أمانة منطقة الرياض عن الدليل التنظيمي لمظلات السيارات داخل حد الملكية، والذي يهدف إلى تحسين البيئة العمرانية بالمنطقة، وتنظيم المظلات فنيًّا، واستخدامه كمرجع وإطار متكامل لهذا الغرض.

ويضمن الدليل جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة، وسلامة مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مشاريع الأنسنة والتشجير في نطاق الشوارع التي تقع بعرض 30 إلى 40 مترًا.

المستثنون

ويستثني القرار العمائر السكنية الواقعة على طرق بعرض 30 مترًا عن اشتراطات مظلات السيارات وتنظيماتها، فيما يتعلق بتصميم وتنظيم الارتدادات الأمامية للمباني؛ وذلك ارتقاءً بالبيئة العمرانية وتحسينًا لمظهرها الحضري.

المشمولون بالقرار

ويستهدف دليل مظلات السيارات ملاك العمائر السكنية والإدارية، وبلديات المنطقة، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، فيما يشترط التنظيم استخدام مصدات لمواقف السيارات؛ لضمان عدم التعدي على المركبات والأرصفة ومسارات المشاة، وتجهيز المنحدرات للوصول الشامل لذوي الإعاقة.

19 ضابطًا ومعيارًا

وشمل الدليل 19 عنصرًا ضابطًا ومعيارًا لتنظيم مظلات السيارات؛ أبرزها أن يتراوح طول الارتداد الأمامي 6 أمتار كحد أدنى، وأن يحتوي على مسار للمشاة، على ألا تتم إعاقة الحركة أمام المداخل الرئيسية، إلى جانب رصف المسار الأمامي للمدخل، وعدم وضع ملحقات الخدمات عليه، مع زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 6 أمتار.

ويتيح الدليل إجراءات وخطوات سهلة لإصدار تصاريح المظلات بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية، إلى جانب التعرف على النماذج والتصاميم على الموقع نفسه.

وأوضح الدليل عن آلية لرقابة مظلات السيارات وضمان سلامتها، ومخالفة ملاكها برسائل نصية وجولات ميدانية، إلى جانب آلية أخرى للرقابة والرصد، فيما اختتمت الأمانة دليلها بـ19 حكمًا عامًّا يجب على المستفيدين الالتزام بها وتطبيقها.

ويمكن الاطلاع على كامل الدليل من خلال الرابط التالي: هنا