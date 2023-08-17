Icon

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية Icon ضوابط جديدة للحصول على ترخيص موثوق Icon إخماد حريق في مستودع بخميس مشيط Icon لحظة انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية في ملاهٍ بألمانيا Icon نهاية غريبة لمواجهة بين فهد وقرود البابون Icon مخزون مياه إسطنبول يكفيها لشهرين فقط Icon إكس تعيق وصول المستخدمين للمواقع الإخبارية والمنصات المنافسة Icon صفقات النصر أقل من نصف مليار والحصيلة بطولة Icon بدر الفرحان عن القناة الثقافية: منصة للتراث والأدب والفنون والموسيقى Icon واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضمنت الضوابط والمعايير والنماذج المقترحة

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت أمانة منطقة الرياض عن الدليل التنظيمي لمظلات السيارات داخل حد الملكية، والذي يهدف إلى تحسين البيئة العمرانية بالمنطقة، وتنظيم المظلات فنيًّا، واستخدامه كمرجع وإطار متكامل لهذا الغرض.

ويضمن الدليل جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة، وسلامة مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مشاريع الأنسنة والتشجير في نطاق الشوارع التي تقع بعرض 30 إلى 40 مترًا.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

المستثنون

ويستثني القرار العمائر السكنية الواقعة على طرق بعرض 30 مترًا عن اشتراطات مظلات السيارات وتنظيماتها، فيما يتعلق بتصميم وتنظيم الارتدادات الأمامية للمباني؛ وذلك ارتقاءً بالبيئة العمرانية وتحسينًا لمظهرها الحضري.

المشمولون بالقرار

ويستهدف دليل مظلات السيارات ملاك العمائر السكنية والإدارية، وبلديات المنطقة، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، فيما يشترط التنظيم استخدام مصدات لمواقف السيارات؛ لضمان عدم التعدي على المركبات والأرصفة ومسارات المشاة، وتجهيز المنحدرات للوصول الشامل لذوي الإعاقة.

19 ضابطًا ومعيارًا

وشمل الدليل 19 عنصرًا ضابطًا ومعيارًا لتنظيم مظلات السيارات؛ أبرزها أن يتراوح طول الارتداد الأمامي 6 أمتار كحد أدنى، وأن يحتوي على مسار للمشاة، على ألا تتم إعاقة الحركة أمام المداخل الرئيسية، إلى جانب رصف المسار الأمامي للمدخل، وعدم وضع ملحقات الخدمات عليه، مع زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 6 أمتار.

ويتيح الدليل إجراءات وخطوات سهلة لإصدار تصاريح المظلات بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للخدمات البلدية، إلى جانب التعرف على النماذج والتصاميم على الموقع نفسه.

وأوضح الدليل عن آلية لرقابة مظلات السيارات وضمان سلامتها، ومخالفة ملاكها برسائل نصية وجولات ميدانية، إلى جانب آلية أخرى للرقابة والرصد، فيما اختتمت الأمانة دليلها بـ19 حكمًا عامًّا يجب على المستفيدين الالتزام بها وتطبيقها.

ويمكن الاطلاع على كامل الدليل من خلال الرابط التالي: هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
حالة مطرية غزيرة على جازان
السعودية اليوم

حالة مطرية غزيرة على جازان

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن
آخر الاخبار

التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن

آخر الاخبار
الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش
الرياضة

الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش

الرياضة
الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال
السعودية اليوم

الشلاحي يختار استوديوهات نيوم لتصوير فيلم هوبال

السعودية اليوم
30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

30 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية بـ...

السعودية اليوم
استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع
العالم

استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل...

العالم
صدمة لـ النصر رغم التأهل لربع نهائي البطولة العربية
الرياضة

صدمة لـ النصر رغم التأهل لربع نهائي...

الرياضة