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وسط جريان للسيول

“المواطن” توثق الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
“المواطن” توثق الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة
المواطن - ولاء المطرفي- مكة المكرمة

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شهدت مكة المكرمة عصر اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصواعق رعدية مع جريان السيول والمياه في الشوارع، وسط إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة.

أمطار غزيرة

ووثقت صحيفة “المواطن” أمطار مكة التي تركزت غزارتها في الأحياء والمناطق الواقعة شمال شرق مكة المكرمة، وما زالت الأمطار متواصلة حتى الآن.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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