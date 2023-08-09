“المواطن” توثق الحضور الجماهيري في مباراة الشرطة ضد النصر

انطلقت، قبل قليل، مباراة الشرطة ضد النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، وسط حضور جماهيري كبير.

حضور جماهيري كبير

ورصدت عدسة “المواطن” الحضور الجماهيري الكبير في مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، لدعم وتحفيز اللاعبين في مباراة الشرطة ضد النصر.

وأشعلت الجماهير أجواء المباراة منذ بدء اللاعبين لعمليات الإحماء، وسط تفاعل كبير من الهجمات، كما حرصت على الهتاف للاعبين لتحفيزهم، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

مباراة الشرطة ضد النصر

وانطلقت مباراة الشرطة ضد النصر في الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة السادسة مساء، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور حوالي 30 دقيقة، وسط سيطرة للاعبي العالمي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز النصر عقبة الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.