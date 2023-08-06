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في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

“المواطن” توثق الحضور الجماهيري في مباراة النصر ضد الرجاء

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
“المواطن” توثق الحضور الجماهيري في مباراة النصر ضد الرجاء
المواطن - حسن عسيري

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وثقت صحيفة ” المواطن” الحضور الجماهيري لمتابعة مباراة النصر ضد الرجاء البيضاوي المغربي والمقامة حاليًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن لقاءات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وحرصت جماهير أصفر الرياض والجماهير المغربية على دخول الملعب حيث شهدت المناطق حول الملعب زحامًا مروريًا من أجل الدخول إلى الاستاد في الموعد المحدد قبل بداية المباراة، كما امتلأت مدرجات الملعب عن آخره بجمهور الفريقين مع توجيه التحية للاعبين بعد دخولهم أرضية الملعب.

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النصر والرجاء في الشوط الأول

ومع بداية الشوط الأول، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.

ثم تمكن سلطان الغنام من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.

النصر والرجاء
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

 

 

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