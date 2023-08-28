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لبدء مهمته مع المنتخب السعودي

“المواطن” توثق وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
“المواطن” توثق وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وصل، قبل قليل، المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

روبرتو مانشيني يصل الرياض

ووثقت كاميرا “المواطن” وصول روبرتو مانشيني إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تمهيدًا للتوقيع معه وتقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الاثنين.

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وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن تعاقده رسميًا مع مانشيني، لقيادة الأخضر، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحافي اليوم، كما سيتم الإعلان عن برنامج المنتخب السعودي للفترة المقبلة.

روبرتو مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

وأكدت تقارير أن روبرتو مانشيني سيتولى تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى عام 2027، مقابل الحصول على 25 مليون يورو سنويًا، على أن يكون ظهوره الرسمي الأول في معسكر نيوكاسل.

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر the sun

معسكر المنتخب السعودي في سبتمبر

وسيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – saff

 

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