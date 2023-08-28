“المواطن” توثق وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض

وصل، قبل قليل، المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

روبرتو مانشيني يصل الرياض

ووثقت كاميرا “المواطن” وصول روبرتو مانشيني إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تمهيدًا للتوقيع معه وتقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الاثنين.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن تعاقده رسميًا مع مانشيني، لقيادة الأخضر، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحافي اليوم، كما سيتم الإعلان عن برنامج المنتخب السعودي للفترة المقبلة.

وأكدت تقارير أن روبرتو مانشيني سيتولى تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى عام 2027، مقابل الحصول على 25 مليون يورو سنويًا، على أن يكون ظهوره الرسمي الأول في معسكر نيوكاسل.

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

معسكر المنتخب السعودي في سبتمبر

وسيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.