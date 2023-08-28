وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في الزكاة والضريبة والجمارك “المواطن” توثق وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط الخليج يتعاقد مع خالد ناري رسميًا فوضى بالمطارات وتأجيل الرحلات بسبب عطل أنظمة المراقبة في بريطانيا نجلاء المنقوش تدفع ثمن لقائها السري بوزير الخارجية الإسرائيلي مساعد الرشيدي أضاء طريق الودعاني لجائزة الشعر النبطي إيغالو عينه على الهدف الخامس ضد الاتحاد
وصل، قبل قليل، المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
ووثقت كاميرا “المواطن” وصول روبرتو مانشيني إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تمهيدًا للتوقيع معه وتقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الاثنين.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن تعاقده رسميًا مع مانشيني، لقيادة الأخضر، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحافي اليوم، كما سيتم الإعلان عن برنامج المنتخب السعودي للفترة المقبلة.
وأكدت تقارير أن روبرتو مانشيني سيتولى تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى عام 2027، مقابل الحصول على 25 مليون يورو سنويًا، على أن يكون ظهوره الرسمي الأول في معسكر نيوكاسل.
وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
وسيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.