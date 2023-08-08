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لتعزيز وعيهم واستثمار قدراتهم داخل المجتمع

المودة تدعم وتؤهل 200 من كبار السن عبر برنامج كبير العائلة

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
المودة تدعم وتؤهل 200 من كبار السن عبر برنامج كبير العائلة
المواطن - فريق التحرير

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دعمت وأهلت جمعية المودة للتنمية الأسرية 200 مُسن عبر مشروع “كبير العائلة” الهادف لتعزيز وعيهم من خلال مجموعات الدعم النفسي والاجتماعي وبناء قدراتهم عبر تأهيلهم ومنحهم الفرصة لاستثمار قدراتهم وخبراتهم داخل أسرهم والمجتمع.

عدد كبار السن

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس فيصل سيف الدين السمنودي، إلى أن كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا يشكلون 4.1% من إجمالي عدد سكان السعودية، وتشير الإحصاءات إلى أن 66% من كبار السن لا يتلقون الرعاية التي يحتاجونها، و96% من كبار السن أشاروا إلى أن أهم الأسباب التي تؤثر على شعورهم بالسعادة هي ضعف قدراتهم المعرفية.

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ترابط أسري

كما أشارت الدراسات إلى أن للأجداد دورًا مهمًّا في حياة أسرهم، حيث أشارت إحدى الدراسات إلى أن 90% من الأحفاد يرتفع ذكاؤهم الوجداني عند وجود ترابط قوي مع أجدادهم، كما أشارت دراسة حديثة إلى أن 11% من الأجداد هم الذين يقومون بتربية أحفادهم.

وأضاف السمنودي أن دور كبير السن في العائلة مهم وأساسي لهم ولأسرهم، ويهدف مشروع “كبير العائلة” إلى تعظيم دور كبار السن داخل أسرهم؛ لما له من أهمية بالغة في حياة الأحفاد وإعادة التوازن الاجتماعي والنفسي لكبار السن، ويقوم مشروع “كبير العائلة” إلى توفير أنشطة ودورات تدريبية تمكنهم من استثمار خبراتهم وتجاربهم داخل أسرهم والمجتمع من خلال تقديم المشورة والدعم النفسي لأفراد الأسرة وممارسة دورهم ككبار للعائلة.

200 مستفيد

واختتم السمنودي أن أكثر من 200 مستفيد من كبار السن حصلوا على الدعم النفسي والاجتماعي، وتم تمكينهم من تقديم الدعم النفسي داخل أسرهم عبر الحصول على آليات وتقنيات الدعم النفسي والتي يقدمها مركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات، والتوعية اليومية عبر منصات التواصل الاجتماعي والحملات التوعوية.

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