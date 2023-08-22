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لتقديم الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة لهم

المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة
المواطن - فريق التحرير

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قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية خدمات التهيئة والتدرج لأكثر من 10 آلاف طفل منذ عام 2021، كجزء من حزمة الخدمات التي تقدمها ضمن مبادرة شمل لتنفيذ احكام الرؤية والزيارة التابع لوزارة العدل والمشغل من قبل الجمعية.

هدف الجلسات

وأوضح المدير العام للجمعية الأستاذ محمد آل رضي أن المودة تقدم خدمة التهيئة والتدرج للأطفال الرافضين لرؤية أو مرافقة أحد الأبوين بعد انفصالهم، وتم تقديم 848 جلسة منذ مطلع العام 2023، لافتًا إلى أن الجلسات تهدف إلى تنفيذ الزيارة للذهاب مع طالب التنفيذ أو المنفذ ضده كما تهدف الجلسات إلى معرفة أسباب الرفض ومباشرتها.

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توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

وأضاف أن الجلسات يقدمها أخصائي اجتماعي في مجال الأسرة والطفولة، وتساهم جلسات التهيئة والتدرج في تقديم الدعم النفسي اللازم لأبناء الأسر المنفصلة وتوفير بيئة آمنة لهم، كما تعزز من العلاقة بين الوالدين والأبناء وتعزز من الروابط الأسرية فيما بينهم.

أساليب التهيئة بالجلسات

ولفت إلى أن من أهم أساليب التهيئة والتدرج التي يتم توظيفها في الجلسات، العلاج باللعب أو الإرشاد بالمقابلة أو العلاج السلوكي أو المعرفي، والعلاج بالرسومات، والعلاج المتمركز حول الحل والعلاج الأسري أو العلاج القصصي أو العلاج بتحليل أنماط الشخصية، أو العلاج الاجتماعي.

ونوه آل رضي إلى أن من ضمن الخدمات التي تقدم الى أبناء الأسر المنفصلة علاج اضطرابات الطفولة والعديد من الفعاليات التي تسهم في خفض التوتر النفسي لديهم والفعاليات الترفيهية التي تعزز العلاقة بين الأبناء وآبائهم، مشيرًا إلى أن كافة الخدمات التي يتم تقديمها لفئة الأطفال تُسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو حماية وسلامة الطفل وبناء قدراته.

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