المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح وظائف إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي أداء خدمة العملاء (Customer Service Performance Professional)
– أخصائي بيانات العملاء (Customer Data)
– أخصائي الحوكمة والاستراتيجية والتخطيط (Governance Strategy Planning Specialist)
– أخصائي علاقات الموردين (Supplier Relationship specialist)
– خبير في إدارة المياه والصرف – المدينة (Expert)
– خبير في تطوير القيادة وتخطيط التعاقب الوظيفي (Leadership Development & Succession Planning Expert)
– مدير المحتوى المحلي (Local Content Manager)
– خبير في إدارة المياه والصرف – جدة (Expert)
– أخصائي إدارة المشاريع والانتقال (Tranition & Project Management Professional)
– مدير إدارة شؤون القيادة (Leadership Affairs Director)
– مدير إدارة جدولة ومراقبة المشاريع (Project Scheduling and Control Director)
– مدير إدارة الإنشاءات (Construction Director)
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– الهندسة (عام)
– تقنية المعلومات
– نظم معلومات إدارية
– البحوث الإحصائية
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– القانون
– الأنظمة
– المحاسبة
– العلاقات العامة
– الهندسة الصناعية
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة المشاريع
– أو ما يعادلهم
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا