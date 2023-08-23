المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح وظائف إدارية وتقنية وهندسية في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أداء خدمة العملاء (Customer Service Performance Professional)

– أخصائي بيانات العملاء (Customer Data)

– أخصائي الحوكمة والاستراتيجية والتخطيط (Governance Strategy Planning Specialist)

– أخصائي علاقات الموردين (Supplier Relationship specialist)

– خبير في إدارة المياه والصرف – المدينة (Expert)

– خبير في تطوير القيادة وتخطيط التعاقب الوظيفي (Leadership Development & Succession Planning Expert)

– مدير المحتوى المحلي (Local Content Manager)

– خبير في إدارة المياه والصرف – جدة (Expert)

– أخصائي إدارة المشاريع والانتقال (Tranition & Project Management Professional)

– مدير إدارة شؤون القيادة (Leadership Affairs Director)

– مدير إدارة جدولة ومراقبة المشاريع (Project Scheduling and Control Director)

– مدير إدارة الإنشاءات (Construction Director)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– الهندسة (عام)

– تقنية المعلومات

– نظم معلومات إدارية

– البحوث الإحصائية

– علوم الحاسب

– علوم البيانات

– القانون

– الأنظمة

– المحاسبة

– العلاقات العامة

– الهندسة الصناعية

– إدارة سلاسل الإمداد

– إدارة المشاريع

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا