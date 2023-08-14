المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة للعمل بأقسام وإدارات الشركة في الرياض، جدة، الدمام، القصيم، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفة :-

مدير أداء خدمة العملاء. (Customer Service performance Director)

أخصائي الحوكمة والاستراتيجيات والتخطيط. (Governance, Strategy & Planning Specialist) خبير مراقبة وإدارة المياه. (Expert) أخصائي مهني إدارة المشاريع. (Transition & Project Management Professional) مدير المحتوى المحلي. (Local content Manager) مدير الإنشاءات. (Construction Director) أخصائي علاقات الموردين. (Supplier relationship specialist)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن: اضغط هنا