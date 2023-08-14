المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة للعمل بأقسام وإدارات الشركة في الرياض، جدة، الدمام، القصيم، وفقاً للتفاصيل التالية:
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