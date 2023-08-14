المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

غضب هلالي بسبب فرصة عبدالله الحمدان الضائعة أمير نجران يوجه بالتحقيق في انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بحبونا مفتي الهند: مؤتمر تواصل وتكامل يعكس رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف تصريح سابق لـ مدرب الهلال عن Neymar قد يثير أزمة الغذاء والدواء تنفي مزاعم ري الثوم الصيني بماء المجاري التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار وفاتان وإصابتان جراء انهيار سقف مبنى بالمركز الحضاري في حبونا الإصابة تبعد 3 لاعبين عن الرائد
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة للعمل بأقسام وإدارات الشركة في الرياض، جدة، الدمام، القصيم، وفقاً للتفاصيل التالية:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن: اضغط هنا
سامي زكري فرحان غزواني
اتمنى أن اتوضف