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المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة للعمل بأقسام وإدارات الشركة في الرياض، جدة، الدمام، القصيم، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفة :-

مدير أداء خدمة العملاء. (Customer Service performance Director)
  1. أخصائي الحوكمة والاستراتيجيات والتخطيط. (Governance, Strategy & Planning Specialist)
  2. خبير مراقبة وإدارة المياه. (Expert)
  3. أخصائي مهني إدارة المشاريع. (Transition & Project Management Professional)
  4. مدير المحتوى المحلي. (Local content Manager)
  5. مدير الإنشاءات. (Construction Director)
  6. أخصائي علاقات الموردين. (Supplier relationship specialist)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن: اضغط هنا

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  • سامي زكري فرحان غزواني

    اتمنى أن اتوضف

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