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تم تعيين خالد بيبو خلفًا له

النادي الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
النادي الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه
المواطن - محمد سمعه

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أعلن النادي الأهلي المصري اليوم عن رحيل سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي وذلك بعد نهاية موسم 2022/2023.

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وذكر الأهلي في حسابه عبر موقع ” إكس” أن سيد عبدالحفيظ رحل من منصبه وتم تعيين خالد بيبو خلفًا له في منصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للموسم المقبل مع عرض منصب جديد على عبدالحفيظ وهو عضو بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

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وسيتولى وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق، منصب رئيس قطاع الناشئين خلفًا لخالد بيبو.

خالد بيبو
خالد بيبو

وكان الأهلي اختتم موسم 2022/2023 رسميًا أمس بمواجهة المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم، والفوز على الفريق البورسعيدي بنتيجة 2-1.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل المصري هدف التقدم عبر اللاعب مروان حمدي في الدقيقة الـ 95، ثم تعادل التونسي علي معلول لـ الأهلي في الدقيقة العاشرة.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين، حيث تقدم الجزائري أحمد قندوسي بالهدف الثاني لـ الأهلي في الدقيقة الـ 108 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر حيث سيواجه إنبي في موعد سيحدد لاحقًا.

وقبل مباراة النادي الأهلي ضد المصري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا مُسربًا لـ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك المصري السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، وهو يتحدث مع شخص زعم أنه وكيل أعمال اللاعب المغربي رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي.

سيد عبدالحفيظ

وظهر ميدو في المقطع الصوتي المسرب وهو يطلب من الشخص الذي زعم أنه وكيل رضا سليم أن يعطيه مقاطع فيديو عن لاعب الجيش الملكي، مضيفًا أنه سيكون أفضل لنادي الزمالك من ضم مواطنه أشرف بن شرقي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق.

كما طلب ميدو من هذا الشخص عقد اجتماع عبر تطبيق Zoom من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل انتقال سليم إلى الزمالك.

المقطع الصوتي سبب إحراجًا لميدو ولنادي الزمالك، كون الأهلي المصري نجح في حسم الصفقة لصالحه، حيث وقع اللاعب على عقد الانضمام لـ المارد الأحمر في الأيام القليلة الماضية.

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