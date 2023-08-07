الناصر: الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر، اليوم الاثنين، أن الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.

نتائج شركة أرامكو

وفي وقت سابق، قال الناصر إن نتائج شركة أرامكو القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق.