تنظيف الأسنان بانتظام يقي من مرض شديد الخطورة صندوق الاستثمارات يطلق شركة كياني لتعزيز نمط الحياة الصحية إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران شراكات دولية لتطوير خدمات ميناء الملك عبدالله الدرع العربي للتأمين” تحقق 36.6 مليون ريال أرباحاً وظائف بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية الناصر: الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى الـ 9 مساءً 35 وظيفة شاغرة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ 19 إلى تركيا
أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر، اليوم الاثنين، أن الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.
وفي وقت سابق، قال الناصر إن نتائج شركة أرامكو القوية تعكس مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق.