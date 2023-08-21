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بعد أنباء رحيله لضم العويس

النجار: غروهي اتحادي ولن يُغادر

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
النجار: غروهي اتحادي ولن يُغادر
المواطن - فريق التحرير

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طمأن الإعلامي الرياضي هتان النجار، الجماهير الاتحادية بشأن مستقبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي مارسيلو غروهي.

النجار يؤكد استمرار غروهي

وانتشرت أنباء خلال اليومين الماضيين تُفيد باحتمالية رحيل حارس المرمى البرازيلي، قبل أن يُطمئن النجار الجماهير، وقال: “وصلني الآن.. غروهي اتحادي ولن يُغادر النادي”.

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وأضاف عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “أتمنى ذلك، وبإذن الله يستمر غروهي وإحضار حارس احتياطي له سواء العويس أو غيره.. الاتحاد يستحق الأفضل وأتمنى ألا تكون الفكرة قابلة للطرح مستقبلًا”.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر @ittihad

وارتبط اسم الحارس بالرحيل عن الاتحاد هذا الصيف، وذلك في حالة التعاقد مع حارس مرمى الهلال، محمد العويس، على أن يتم حسم مصيره في الأيام المقبلة، ما أثار غضب الجماهير التي طالبت الإدارة باستمراره.

وانضم غروهي إلى صفوف الاتحاد في يناير عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو، وشارك معه في 128 مباراة رسمية في جميع البطولات، واهتزت شباكه 110 مرات، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 48 مرة.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر spl

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز أول جولتين على حساب الرائد بنتيجة 3\0 والطائي بـ2\0.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرياض، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ويطمح في مواصلة تألقه وتحقيق الفوز.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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