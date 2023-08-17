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بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%

النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي النرويجي، اليوم الخميس، عن رفع سعر الفائدة الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهي الزيادة الـثانية عشرة منذ سبتمبر 2021 والأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، مرجحاً رفع معدل الفائدة مجددًا في سبتمبر المقبل”.

ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة، بعد الإعلان عن بيانات مطمئنة وإيجابية حول التضخم وتعافي العملة المحلية.

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توقعات برفعه في سبتمبر

من جهته، قالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، إن مسار السياسة المستقبلية لسعر الفائدة سيعتمد على “التطورات الاقتصادية”، ومن المرجح أن يتم رفع السعر مرة أخرى الشهر المقبل.

وقالت في بيان “إذا تطور وضع الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر المقبل”.

كما أشار البنك إلى أن نشاطًا في الاقتصاد النرويجي، وهو ليس جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مرتفعًا.

يذكر أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد رفعت تكاليف الاقتراض لاستهداف الزيادة المؤلمة في أسعار المستهلكين (التضخم).

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