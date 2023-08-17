مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا سماحة المفتي: المعلمون عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تعليم أبنائنا موسم ظهور الثعابين السامة يبدأ مبكرًا مع ارتفاعات الحرارة رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم بالسعودية
أعلن البنك المركزي النرويجي، اليوم الخميس، عن رفع سعر الفائدة الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهي الزيادة الـثانية عشرة منذ سبتمبر 2021 والأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، مرجحاً رفع معدل الفائدة مجددًا في سبتمبر المقبل”.
ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة، بعد الإعلان عن بيانات مطمئنة وإيجابية حول التضخم وتعافي العملة المحلية.
من جهته، قالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، إن مسار السياسة المستقبلية لسعر الفائدة سيعتمد على “التطورات الاقتصادية”، ومن المرجح أن يتم رفع السعر مرة أخرى الشهر المقبل.
وقالت في بيان “إذا تطور وضع الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر المقبل”.
كما أشار البنك إلى أن نشاطًا في الاقتصاد النرويجي، وهو ليس جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مرتفعًا.
يذكر أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد رفعت تكاليف الاقتراض لاستهداف الزيادة المؤلمة في أسعار المستهلكين (التضخم).