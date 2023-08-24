النسبة الذهبية لعلاقة زوجية مستقرة

الراحة النفسية والعلاقة الهادئة هدف يطمح إليه الأزواج عند بناء حياتهم الأسرية، لكن عقبات الحياة والضغوطات اليومية تسبب بعض المشاكل التي تحول دون تحقيق الاستقرار العائلي أحيانًا وهو أمر وارد في أي علاقة لكن ما الميزان الذي يفصل بين الحد الطبيعي والحد الذي يهدد علاقة الزوجين.

النسبة الذهبية

وفي هذا الصدد، كشف المستشار في الإرشاد النفسي والعلاقات الزوجية الدكتور ناصر الجميعة أن النسبة الذهبية لـ الزواج هي 10% حب عالٍ وانسجام عالٍ وعلاقة حميمية عالية، و10% أخرى حوارات غير مريحة فيها نوع من الصدامات و80% روتين يومي هادئ.

أهمية الصدامات

وأوضح الجميعة خلال لقائه في بودكاست أزل، أهمية وجود حوارات فيها صدامات فهي تحمي الطرفين من الكبت الذي يحدث عند حدوث موقف مزعج لأحد الطرفين ولا يعبر عن غضبه وانزعاجه وبالتالي يحدث الكبت.

خطورة الكبت

وأضاف أنه عندما يصل الكبت إلى نسبة 50% يصبح الشخص لا يطيق شريك حياته وإذا زاد الكبت إلى 80 و 90 بالمئة يصل الطرفين إلى الانفصال لأنه لم يعد هناك قوة تحمل للكبت.

كلام صحيح ومنطقي

وحظي طرح الدكتور لموضوع النسبة الذهبية للزواج تفاعل بين متابعي البرنامج، وقد رصدت “المواطن” جانبًا منها.

وأيد عدد كبير من المتابعين حديث الدكتور، حيث قالت إلهام أحمد: الكبت أنهى علاقتي الزوجية وصرنا غريبين تحت سقف واحد، وأضافت أخرى: كلامه جدًا منطقي وصحيح 100%، وتابعت أخرى: الله يسعدك أول مرة أسمع كلام عن الحياة الزوجية منطقي.

وأضاف معلق آخر أن من وجهة نظره (الاحترام- الوضوح والصراحة-التقبل التقبل التقبل ) الحب إذا ما وجد تكفي الألفة والمودة أساس العلاقة الزوجية، وتابع آخر: مستحيل تكون الاراء متطابقه ميه بالميه لازم يكون في حوارات غير مريحه ولا بتكون كلها مجاملات.