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خلال مواجهة الرجاء المغربي اليوم

النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، للظهور بشكل مميز خلال مواجهة الرجاء الرياضي المغربي، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

النصر يسعى للتأهل

وتُقام مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

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مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @RCAofficiel

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 7 مرات في البطولات العربية، إلا أنه لم يتمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي سوى مرة واحدة، كانت في نسخة 1995، ما يُحفز لاعبيه للصعود للمرة الثانية.

وصعد العالمي إلى نصف نهائي البطولة العربية نسخة عام 1995، ليصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي نجح في تحقيق الفوز، وواجه الترجي التونسي في المباراة النهائية، ونجح في حصد اللقب.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

المواجهة الثالثة

وتُعد مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر اليوم هي الثالثة بين الفريقين، حيث تعود المواجهة الأولى إلى منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2000، والتي فاز بها العالمي بنتيجة 4\3.

ولعب الفريقان للمرة الثانية ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الصداقة الدولية 2004 التي أُقيمت في أبها، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء الرياضي المغربي من تحقيق الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

النصر والرجاء
جانب من المباراة – المصدر @fifacom_ar

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