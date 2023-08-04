النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

ينتظر الجمهور مواجهة النصر والرجاء المغربي ضمن منافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، بذكريات مباراتهما التاريخية في كأس العالم للأندية 2000.

مواجهة قوية بكأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب النصر والرجاء، عند الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبلة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

النصر والرجاء في مواجهة قوية

وتُعيد مواجهة النصر والرجاء المرتقبة، إلى الأذهان مباراتهما الأولى قبل 23 عامًا، حيث تواجها على ملعب مورومبي في مدين ريو دي جانيرو البرازيلية، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ولعب النصر والرجاء، يوم 7 يناير عام 2000، ونجح العالمي في الفوز بنتيجة 4\3، وسجل أهداف العالمي، فؤاد أنور، أحمد بهجا، فهد الهريفي وموسى صايب، فيما جاءت أهداف الفريق المغربي عن طريق؛ مهدي الدوسري في مرماه، بوشعيب المباركي وطلال القرقوري.

وأُقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية في البرازيل عام 2000، بمشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين، وتوج كورينثيانز البرازيلي باللقب، فيما حصد النصر جائزة اللعب النظيف، وأنهى المسابقة في المركز السادس.