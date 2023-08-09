النصر يتألق أمام الفرق العراقية

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه أمام الأندية العراقية، وتحقيق الفوز ضد الشرطة اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

النصر يصطدم بالشرطة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشرطة ضد النصر في الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي قد خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على السد القطري بنتيجة 4\2، فيما تجاوز العالمي عقبة الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل محفز للنصر

وتُعد مباراة النصر ضد الشرطة اليوم، هي الأولى للعالمي أمام فريق عراقي في تاريخ منافسات البطولة العربية للأندية، حيث سبق وواجه الزوراء 3 مرات، ونجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل مرة واحدة.

وبدأ العالمي مواجهاته أمام الأندية العراقية في عام 1997، حيث لعب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزوراء ضمن منافسات بطولة الأندية الآسيوية، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مجموعة واحدة مع الزوراء في دوري أبطال آسيا موسم 2018\ 2019، ونجح في الفوز ذهابًا في العراق بهدفين مقابل هدف، وفاز إيابًا في الرياض بنتيجة 4\1.