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العالمي يواجه الرجاء المغربي في دور الثمانية

النصر يترقب 6 ملايين دولار بقيادة Cristiano ronaldo

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
النصر يترقب 6 ملايين دولار بقيادة Cristiano ronaldo
المواطن - محمد سمعه

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يُمني نادي النصر نفسه بنيل بطولة كأس الملك سلمان للأندية في افتتاح موسم 2023/ 2024 والمقامة حاليًّا بالسعودية، حيث يملك النادي مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى العالم وفي مقدمتهم النجم البرتغالي Cristiano ronaldo.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث ينال البطل 6 ملايين دولار أمريكي، أما الوصيف فيحصل على مليوني ونصف المليون دولار، من يصل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، ومن يتواجد في ربع النهائي ينل 150 ألف دولار، أما كل فريق ودع من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

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النصر يسير بخطى ثابتة نحو نيل 6 ملايين دولار، حيث يجب عليه اجتياز عقبة نادي الرجاء المغربي بعد غدٍ الأحد في دور الثمانية، ثم انتظار الفائز من مباراة الاتحاد والهلال في دور نصف النهائي.

Cristiano ronaldo يسجل هدف الصعود

وكان Cristiano ronaldo سجل هدف تأهل النصر لدور الثمانية في البطولة العربية، وكان ذلك في شباك نادي الزمالك المصري، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، كما سبق لـ Cristiano ronaldo أن سجل هدفًا في شباك الاتحاد المنستيري التونسي في دور المجموعات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى مدينة أبها اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

كريستيانو رونالدو - النصر والزمالك

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع “إكس” صورًا للاعبي أصفر الرياض وهم في أبها بعنوان “زخات المطر، تستقبل العالمي في أبها”.

وكان النصر صعد إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد تعادله مع الزمالك المصري أمس الخميس بنتيجة 1/ 1 ليصعد في المركز الثاني عن مجموعته.

وفي وقت سابق، طلب جمهور النصر من إدارة مسلي آل معمر، التحرك والتعاقد مع صفقة أجنبية خامسة للفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كريستيانو رونالدو - النصر والاتحاد المنستيري - دوري روشن

وكان أصفر الرياض نجح حتى الآن في ضم كل من البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفونا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالإضافة إلى ضم السنغالي ساديو ماني الثلاثاء الماضي.

ودشن جمهور أصفر الرياض وسم بعنوان “أوتافيو مطلب نصراوي” في إشارة منهم إلى رغبتهم بضم البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب فريق بورتو البرتغالي.

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن اللاعب أوتافيو وافق على البنود الشخصية للانضمام إلى النصر بعد أسبوع واحد من المفاوضات.

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