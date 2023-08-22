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قادمًا من بورتو البرتغالي

النصر يتعاقد رسميًا مع أوتافيو

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
النصر يتعاقد رسميًا مع أوتافيو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب البرتغالي أوتافيو إدميلسون قادمًا من فريق بورتو البرتغالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النجم البرتغالي بعد التوقيع للنصر في مقطع فيديو عبر حساب النادي في منصة ” إكس” : ” أنا واحد منكم الآن ، أراكم قريبًا”.

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تفاصيل الصفقة

وفي أول أمس، أشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن النجم البرتغالي لم يتواجد في تشكيل بورتو لمباراة فارنزي في الدوري البرتغالي، مؤكدًا أن ذلك بسبب إتمام انتقاله إلى صفوف النصر بشكل رسمي.

وكانت تقارير قد أكدت أن النصر عرض على بورتو ضم أوتافيو مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يُقدر بـ60 مليون يورو، على 3 دفعات، وسيوقع اللاعب البرتغالي على عقد مع العالمي لمدة 3 سنوات.

أوتافيو لاعب النصر الجديد

 

أرقام أوتافيو

ويملك أوتافيو صاحب الـ28 عامًا مسيرة مميزة، حيث إنه خاض 372 مباراة بقميص فريقي إنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 47 مرة وصنع 90 هدفًا.

ويعد نجم بورتو السابق، الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

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