النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول

أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط.