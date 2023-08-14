حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس! 5 آداب عند زيارة المسجد الحرام الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول 100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها
أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط.
ماني.. هدف مبكر للنصر🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_النصر | #SSC pic.twitter.com/KyGgXEc43p
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023