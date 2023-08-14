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النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ساديو ماني - لاعب النصر

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ونجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط.

 

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