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ضمن منافسات كأس الملك سلمان للأندية

النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

رونالدو يتقدم

وبدأت مباراة النصر ضد الرجاء المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط العالمي بقوة منذ الدقائق الأولى، وسيطر على اللعب في وسط الملعب، وهدد أندرسون تاليسكا المرمى بتسديدة مبكرة.

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ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تقدم النصر ضد الرجاء

ونجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.

النصر ضد الرجاء
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.

النصر ضد الرجاء
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

 

النصر والرجاء
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

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