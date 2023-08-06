النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبدأت مباراة النصر ضد الرجاء المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط العالمي بقوة منذ الدقائق الأولى، وسيطر على اللعب في وسط الملعب، وهدد أندرسون تاليسكا المرمى بتسديدة مبكرة.
ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.
ونجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.
وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3\1.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.
رونالدو يعلن تقدم النصر في المباراة ⚽️✅#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QLA6JTPqyQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
سلطان الغنام يضيف ثاني أهداف النصر⚽️🔥#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/G4wjYvx5yf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023
ثالث أهداف النصر من فوفانا⚽️#الرجاء_النصر #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/4GpdIyPf4j
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 6, 2023