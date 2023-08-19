النصر يحسم صفقة إيمريك لابورت

اقتربت إدارة نادي النصر، من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، الإسباني إيمريك لابورت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيمريك لابورت في النصر

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن صفقة انتقال إيمريك لابورت من مانشستر سيتي إلى النصر تمت بالفعل، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأشارت تقارير عالمية مؤخرًا، إلى أن نادي مانشستر سيتي وافق على رحيل إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، إلى النصر، وذلك مقابل حصوله على 25 مليون جنيه إسترليني.

ورحل لابورت عن صفوف فريقه السابق أتلتيك بلباو في يناير عام 2018، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدر بـ65 مليون يورو.

صفقات النصر الأجنبية

وفي حالة إتمام التعاقد مع لابورت، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.