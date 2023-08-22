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منذ التتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية

النصر يحقق أول فوز منذ 10 أيام

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
النصر يحقق أول فوز منذ 10 أيام
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 4-2 والعبور لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

العالمي حقق أول فوز له منذ التتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية يوم 12 أغسطس الجاري على حساب الهلال، حيث خسر أول جولتين في دوري روشن من فريقي الاتفاق والتعاون يومي 14 و 18 أغسطس، قبل أن يفوز على شباب الأهلي اليوم الثلاثاء وينجو من فخ الإقصاء من دوري أبطال آسيا.

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النصر ضد شباب الأهلي

وفي مباراة شباب الأهلي، كان البرازيلي أندرسون تاليسكا أحرز الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 11 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية عبر عرضية من اللاعب البرازيلي بروزوفيتش.

وبعدها بسبع دقائق تمكن اللاعب يحيى الغساني من إحراز هدف التعادل لفريق شباب الأهلي في الدقيقة الـ 18 بعد هجمة مثالية لفريق شباب الأهلي.

وظل التعادل قائمًا بين الفريقين، رغم وجود أخطاء دفاعية من لاعبي النصر لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1.

النصر ضد شباب الأهلي - أبطال آسيا

وفي الشوط الثاني سجل يحيى الغساني الهدف الثاني لـ شباب الأهلي في الدقيقة الـ 45، ثم ظل النصر يقاتل ليسجل هدف التعادل عبر سلطان الغنام في الدقيقة الـ 88، ثم سجل تاليسكا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 94.

وصنع البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لـ أصفر الرياض حيث سجله اللاعب الكرواتي بروزوفيتش في الدقيقة الـ 97، ليصعد النصر إلى دور المجموعات.

 

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