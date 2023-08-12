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خلال مواجهة الهلال اليوم

النصر يحلم باللقب العربي الأول

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
النصر يحلم باللقب العربي الأول
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة التألق في البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”، والفوز على الهلال وحصد اللقب.

نهائي البطولة العربية

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية 2023، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية 2023 بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد العالمي بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

موعد مباراة الهلال ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @UAFAAC

النصر يسعى للتتويج

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل اسمه في قائمة الأبطال، وأن يصبح سادس فريق سعودي يحصد اللقب بعد الهلال، الشباب، الاتفاق، حيث يملك كل منهما لقبين، فيما حصد الاتحاد والأهلي البطولة مرة واحدة.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @UAFAAC

ويُلاحق العالمي اللقب العربي منذ مشاركته الأولى في عام 1991، إلا أنه ودع البطولة من نصف النهائي بركلات الترجيح، وخسر من الهلال في الدور ذاته من البطولة نسخة عام 1995 التي أُقيمت في الرياض.

ولعب النصر ضد الهلال في نهائي بطولة كأس الكؤوس العربية عام 2000، ولكنه خسر بهدفين مقابل هدف، وتألق العالمي في بطولة النخبة العربية، وتصدر مجموعته، وكان يحتاج للفوز أمام الجيش السوري للتتويج باللقب، ولكنه تعادل بنتيجة 2\2.

كأس البطولة العربية قبل مباراة الهلال ضد النصر
كأس البطولة – المصدر @UAFAAC

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