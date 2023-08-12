النصر يحلم باللقب العربي الأول

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة التألق في البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”، والفوز على الهلال وحصد اللقب.

نهائي البطولة العربية

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية 2023، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية 2023 بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد العالمي بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

النصر يسعى للتتويج

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل اسمه في قائمة الأبطال، وأن يصبح سادس فريق سعودي يحصد اللقب بعد الهلال، الشباب، الاتفاق، حيث يملك كل منهما لقبين، فيما حصد الاتحاد والأهلي البطولة مرة واحدة.

ويُلاحق العالمي اللقب العربي منذ مشاركته الأولى في عام 1991، إلا أنه ودع البطولة من نصف النهائي بركلات الترجيح، وخسر من الهلال في الدور ذاته من البطولة نسخة عام 1995 التي أُقيمت في الرياض.

ولعب النصر ضد الهلال في نهائي بطولة كأس الكؤوس العربية عام 2000، ولكنه خسر بهدفين مقابل هدف، وتألق العالمي في بطولة النخبة العربية، وتصدر مجموعته، وكان يحتاج للفوز أمام الجيش السوري للتتويج باللقب، ولكنه تعادل بنتيجة 2\2.