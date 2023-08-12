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قبل نهائي كأس الملك سلمان للأندية

النصر يستهدف الفوز الأول ضد الهلال خارجيًا

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
النصر يستهدف الفوز الأول ضد الهلال خارجيًا
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الهلال ضد النصر، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتحقيق اللقب.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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موعد مباراة الهلال ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @UAFAAC

النصر لا يفوز ضد الهلال

وتُعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم هي الخامسة بين الفريقين في البطولات الخارجية، ولم ينجح العالمي في تحقيق أي انتصار، حيث تمكن الأزرق من الفوز في 3 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

وتعود أول مواجهة خارجية بين الفريقين إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال العرب 1995، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتقابل الفريقان في نهائي البطولة العربية لأبطال الكؤوس 2000، وتمكن الهلال من الفوز بهدفين مقابل هدف في الوقت الإضافي، وتواجها في اللاذقية في بطولة النخبة العربية عام 2001، وانتهى الديربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وغاب ديربي الرياض عن البطولات الخارجية لمدة 20 عامًا، قبل أن يلعب الهلال ضد النصر في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عام 2021 على ملعب “أول بارك”، ونجح الأزرق في الفوز بنتيجة 2\1.

دوري أبطال آسيا - جوميز في مباراة الهلال والنصر

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