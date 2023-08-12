النصر يستهدف الفوز الأول ضد الهلال خارجيًا

ينتظر الجمهور مباراة الهلال ضد النصر، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتحقيق اللقب.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

النصر لا يفوز ضد الهلال

وتُعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم هي الخامسة بين الفريقين في البطولات الخارجية، ولم ينجح العالمي في تحقيق أي انتصار، حيث تمكن الأزرق من الفوز في 3 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.

وتعود أول مواجهة خارجية بين الفريقين إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال العرب 1995، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتقابل الفريقان في نهائي البطولة العربية لأبطال الكؤوس 2000، وتمكن الهلال من الفوز بهدفين مقابل هدف في الوقت الإضافي، وتواجها في اللاذقية في بطولة النخبة العربية عام 2001، وانتهى الديربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وغاب ديربي الرياض عن البطولات الخارجية لمدة 20 عامًا، قبل أن يلعب الهلال ضد النصر في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا عام 2021 على ملعب “أول بارك”، ونجح الأزرق في الفوز بنتيجة 2\1.