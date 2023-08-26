النصر يسعى لضم رافينها

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تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بالتفاوض مع نجم برشلونة، البرازيلي رافينها.
وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن النصر مهتم للغاية بالحصول على خدمات رافينها، رغم عدم تقديمه لعرض رسمي حتى الآن، مضيفة: “هناك اتصالات أولية جرت بين الطرفين للتفاوض حول الصفقة بين الناديين”.
وسبق أن صرح النجم البرازيلي بأنه لا شيء سيجعله يتخلى عن حلمه بالنجاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ما دفع “سبورت” للتعليق على اهتمام العالمي، قائلة: “سنرى إذا كان اهتمام النصر سيعدل من خطته”.
ومن المقرر أن يغيب رافينها عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال مباراته المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز أمام فياريال، المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأحد، بسبب الإيقاف.
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم رافينها ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، حيث أشادت بالإمكانيات الفنية للاعب البرازيلي، وتمنت حسم الصفقة سريعًا، خاصة أنه سيُفيد النصر كثيرًا.
ويضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، العديد من اللاعبين العالميين في صفوفه، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، إيمريك لابورت وأوتافيو.