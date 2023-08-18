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خسر في الجولة الأولى ضد الاتفاق

النصر يسعى لمصالحة جماهيره في ثاني جولات مباريات الدوري السعودي

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ صباحاً
النصر يسعى لمصالحة جماهيره في ثاني جولات مباريات الدوري السعودي
المواطن - محمد سمعه

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يهدف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مساء اليوم عند مواجهة نادي التعاون في الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/ 2024، لمصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولى.

وكان النصر خسر في الجولة الأولى ضد فريق الاتفاق يوم الاثنين الماضي بثنائية لهدف، نجح السنغالي ساديو ماني في إحراز الهدف الوحيد لأصفر الرياض في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

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التعادل يحسم مباراة الفتح والتعاون

التعادل يحسم مباراة الفتح والتعاون

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الاتفاق هدفين عبر كل من السويدي وربن كايسون والفرنسي موسى ديمبيلي في الدقيقتين الـ 48 والـ 54.

وبعد فوز الاتفاق، رد حساب نادي الاتفاق في منصة “إكس” بشكل ساخر على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قال حساب الاتفاق: “عندما يكون في صفوفك فارس يأتيك النصر”.

وجاء رد حساب نادي الاتفاق على رونالدو بعد تغريدة للأخير قال فيها قبل مواجهة الفريقين: “النصر بمن حضر”.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين أمس

وكانت الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت أمس الخميس بتعادل بين ضمك والرياض بنتيجة 2/ 2، بينما تقام حاليًّا مباراة الأهلي والخليج.

وقبل بدء مباراة الأهلي والخليج كان نادي الرياض تعادل مع منافسه ضمك بنتيجة 2/ 2، حيث بدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.

النصر ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وضغط فارس الجنوب بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد الدفاع فرصة من عرضية عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات لهز الشباك، قبل أن ينجح صالح آل عباس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتمكن صالح آل عباس من هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من موسونا من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 35، وحاول الفريقان التسجيل مجددًا، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نادي ضمك ضد الرياض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق ضمك في العودة في المباراة وإحراز هدفين عبر عبدالله العمار في الدقيقتين الـ 53 والعاشرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

أما النادي الأهلي فحقق الفوز على فريق الخليج بنتيجة 3/ 1.

الاتفاق ضد النصر

وسيكون تشكيل النصر المتوقع لـ لقاء التعاون في مباريات الدوري السعودي للمحترفين مكونًا من: “نواف العقيدي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، أليكس تيليس، فوفانا، بروزوفيتش، تاليسكا، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.

وتنطلق مباراة النصر ضد التعاون اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” معقل النصر عبر قناة SSC.

وتبدأ لقاءات اليوم في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بإقامة مباراة الأخدود ضد الفتح في السادسة مساءً على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق 3 مباريات في التاسعة مساءً وهم “النصر ضد التعاون، الوحدة ضد الشباب، الحزم ضد الاتفاق”.

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