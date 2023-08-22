النصر يصعد لمجموعات أبطال آسيا برباعية في شباب الأهلي

صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي برباعية مقابل هدفين قبل قليل في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا أحرز الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الـ 11 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية عبر عرضية من اللاعب البرازيلي بروزوفيتش.

وبعدها بسبع دقائق تمكن اللاعب يحيى الغساني من إحراز هدف التعادل لفريق شباب الأهلي في الدقيقة الـ 18 بعد هجمة مثالية لفريق شباب الأهلي.

وظل التعادل قائمًا بين الفريقين، رغم وجود أخطاء دفاعية من لاعبي النصر لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1.

النصر في مجموعات دوري أبطال آسيا

وفي الشوط الثاني سجل يحيى الغساني الهدف الثاني لـ شباب الأهلي في الدقيقة الـ 45، ثم ظل النصر يقاتل ليسجل هدف التعادل عبر سلطان الغنام في الدقيقة الـ 88، ثم سجل تاليسكا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 94.

وصنع البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لـ النصر حيث سجله اللاعب الكرواتي بروزوفيتش في الدقيقة الـ 97، ليصعد النصر إلى دور المجموعات.