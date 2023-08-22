Icon

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا Icon إنقاذ 7 أطفال ومعلمهم تعطل بهم تلفريك عالق بباكستان Icon الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية Icon النصر يصعد لمجموعات أبطال آسيا برباعية في شباب الأهلي Icon صور الأقمار الصناعية تكشف استهداف كييف للقواعد العسكرية الروسية Icon ذهول رونالدو لحظة إحراز شباب الأهلي هدفه الثاني Icon طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم Icon تهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار وسط استعدادات متكاملة Icon تطاير لوحات إعلانية ضخمة بسبب رياح مكة Icon نجم شبابي آخر يقترب من الهلال بعد تمبكتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
الرياضة
حصاد اليوم

النصر يصعد لمجموعات أبطال آسيا برباعية في شباب الأهلي

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
النصر يصعد لمجموعات أبطال آسيا برباعية في شباب الأهلي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي برباعية مقابل هدفين قبل قليل في مرحلة التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا أحرز الهدف الأول لنادي النصر في الدقيقة الـ 11 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية عبر عرضية من اللاعب البرازيلي بروزوفيتش.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يعلن رسميًّا تعاقده مع الحارس ياسين بونو

الهلال يعلن رسميًّا تعاقده مع الحارس ياسين بونو

جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بالجولة الأولى

جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بالجولة الأولى

وبعدها بسبع دقائق تمكن اللاعب يحيى الغساني من إحراز هدف التعادل لفريق شباب الأهلي في الدقيقة الـ 18 بعد هجمة مثالية لفريق شباب الأهلي.

وظل التعادل قائمًا بين الفريقين، رغم وجود أخطاء دفاعية من لاعبي النصر لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1.

النصر ضد شباب الأهلي - أبطال آسيا

النصر في مجموعات دوري أبطال آسيا

وفي الشوط الثاني سجل يحيى الغساني الهدف الثاني لـ شباب الأهلي في الدقيقة الـ 45، ثم ظل النصر يقاتل ليسجل هدف التعادل عبر سلطان الغنام في الدقيقة الـ 88، ثم سجل تاليسكا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 94.

النصر ضد شباب الأهلي - أبطال آسيا

وصنع البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لـ النصر حيث سجله اللاعب الكرواتي بروزوفيتش في الدقيقة الـ 97، ليصعد النصر إلى دور المجموعات.

النصر ضد شباب الأهلي - جيسلان كونان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل
السعودية اليوم

توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول...

السعودية اليوم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم
فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن
الرياضة

فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن

الرياضة
حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك
السعودية اليوم

حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين...

السعودية اليوم
محافظ الطائف يزور بعثة النصر
آخر الاخبار

محافظ الطائف يزور بعثة النصر

آخر الاخبار
الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا
أخبار رئيسية

الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
خسائر مائة يوم من الحرب في السودان
تقارير

خسائر مائة يوم من الحرب في السودان

تقارير