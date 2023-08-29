النصر يمطر شباك الشباب برباعية في ليلة تألق رونالدو

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انتهت مباراة النصر ضد الشباب- قبل قليل- بفوز أصفر الرياض برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان أحرز هدفين لـ أصفر الرياض في الدقيقتين الـ 14 والـ39 من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ثم سجل اللاعب ساديو ماني الهدف الثالث لأصفر الرياض في الدقيقة الـ41.
وفي الشوط الثاني، أهدر أصفر الرياض العديد من الفرص عبر رونالدو وكذلك إهدار عبدالرحمن غريب لركلة جزاء كما أهدر ساديو ماني مجموعة من الفرص التهديفية.
وعند حلول الدقيقة الـ 80 سجل سلطان الغنام الهدف الرابع لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 81.
يذكر أن المباراة كانت شهدت طرد اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة الـ 78 بعد تدخله العنيف على سلطان الغنام.
لقطة بانيغا مع الغنام قبل الطرد #دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/9q1BnQ5B1P
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
وبعد المباراة، أصبح رصيد الأصفر 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين.
عبدالرحمن غريب يهدر ركلة جزاء #دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/UQ4WX9Gwc7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
بالأربعة..
النصر يكسب الديربي ويصل للنقطة السادسة✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/1tPBEtysLM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023