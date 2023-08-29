النصر يمطر شباك الشباب برباعية في ليلة تألق رونالدو

انتهت مباراة النصر ضد الشباب- قبل قليل- بفوز أصفر الرياض برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر يضرب برباعية

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان أحرز هدفين لـ أصفر الرياض في الدقيقتين الـ 14 والـ39 من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ثم سجل اللاعب ساديو ماني الهدف الثالث لأصفر الرياض في الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني، أهدر أصفر الرياض العديد من الفرص عبر رونالدو وكذلك إهدار عبدالرحمن غريب لركلة جزاء كما أهدر ساديو ماني مجموعة من الفرص التهديفية.

وعند حلول الدقيقة الـ 80 سجل سلطان الغنام الهدف الرابع لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 81.

يذكر أن المباراة كانت شهدت طرد اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة الـ 78 بعد تدخله العنيف على سلطان الغنام.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأصفر 6 نقاط، بينما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين.