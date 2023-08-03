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كريستيانو رونالدو سجل رأسية في وقت قاتل

النصر ينجو من الإقصاء من كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل ضد الزمالك

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
النصر ينجو من الإقصاء من كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل ضد الزمالك
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة النصر ضد الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل بنتيجة 1/ 1؛ ليصعد أصفر الرياض إلى ربع نهائي البطولة.

وبدأت مباراة الزمالك ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، ونجح الفريق الأبيض في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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النصر يعود بهدف رونالدو 

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سريعًا، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق عبدالرحمن غريب، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضًا، لتستمر محاولات الفريقين للتسجيل.

وكاد سيف الدين الجزيري أن يسجل الهدف الأول من رأسية مميزة عند الدقيقة 33، إلا أن حارس المرمى نواف العقيدي تألق وأبعدها، وواصل الفريقان المحاولات، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل النصر والزمالك سلبيًا.

النصر ضد الزمالك - أحمد سيد زيزو

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم لـ الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53.

ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز هدف التعادل لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 88.

وتأهل أصفر الرياض إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، بينما ودع الزمالك البطولة عند 4 نقاط في المركز الثالث.

كريستيانو رونالدو - النصر والزمالك

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