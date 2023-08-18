النصر يواصل معاناته في دوري روشن ويخسر ضد التعاون بثنائية الاتفاق يواصل التألق ويهزم الحزم بثنائية هدى حسين تحتفل بنجاح مسرحيتها في الرياض على طريقتها الخاصة إلغاء خاصية الحظر عبر منصة إكس شارع الفن في أبها وجهة السياح والزائرين بأجوائه الممطرة بريطانية تحتفل بيوم ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة القنوات الناقلة لـ حفل تقديم نيمار إنذار أحمر لـ الباحة: أمطار غزيرة غدًا تستمر للمساء وظائف شاغرة في شركة KPMG كيف ألقى لاعبو الهلال التحية على ياسين بونو ؟
واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر معاناته في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث خسر للجولة الثانية على التوالي ضد التعاون بنتيجة 2/ 0.
وسجل اللاعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة العشرين من ضربة رأسية.
وانتهى الشوط الأول بتأخر أصفر الرياض بهدف.
وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا إحراز الهدف الأول له ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي التعاون.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، أضاف التعاون الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد باحسين، ليفوز التعاون بنتيجة 2/ 0.
أصفر الرياض تجمد رصيده عند صفر من خسارتين في أول جولتين أمام كل من الاتفاق والتعاون، بينما أصبح رصيد التعاون 4 نقاط.
رأسية تاوامبا تعلن الهدف الأول للتعاون⚽️
النصر 0 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QVLojy0Ast
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
التعاون يضيف الهدف الثاني في شباك النصر⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/15UVDYbzv6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023