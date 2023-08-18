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النصر يواصل معاناته في دوري روشن ويخسر ضد التعاون بثنائية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
النصر يواصل معاناته في دوري روشن ويخسر ضد التعاون بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر معاناته في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث خسر للجولة الثانية على التوالي ضد التعاون بنتيجة 2/ 0.

وسجل اللاعب الكاميروني تاوامبا الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة العشرين من ضربة رأسية.

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وانتهى الشوط الأول بتأخر أصفر الرياض بهدف.

خسارة ثانية لـ النصر

وفي الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا إحراز الهدف الأول له ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي التعاون.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، أضاف التعاون الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد باحسين، ليفوز التعاون بنتيجة 2/ 0.

النصر والتعاون - عبدالرحمن - غريب

أصفر الرياض تجمد رصيده عند صفر من خسارتين في أول جولتين أمام كل من الاتفاق والتعاون، بينما أصبح رصيد التعاون 4 نقاط.

 

النصر ضد التعاون - دوري روشن

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