النصر يوقع مخالصة نهائية مع ماشاريبوف

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن رحيل النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف رسميًا عن الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

رحيل ماشاريبوف عن النصر

وأشار نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أنه تم توقيع مخالصة نهائية مع ماشاريبوف، وذلك بالتراضي بين الطرفين، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وجاء قرار النصر بمخالصة ماشاريبوف، بعد التعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة في الميركاتو الصيفي، حيث ضمت كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

وكان ماشاريبوف قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير عام 2021 لمدة موسمين، ويحظى اللاعب الأوزبكي باهتمام عدد من الفرق السعودية والخليجية، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

النصر يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة التعاون، عند الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.