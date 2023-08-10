النصر يُبدع بـ كأس الملك سلمان للأندية 2023

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو الأنظار خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، مؤكدة أن هذه المشاركة هي الأفضل للعالمي في تاريخ البطولة.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 5 مباريات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، ولم يُهزم في أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات، وتعادل مرتين، وسجل 9 أهداف، واهتزت شباكه 3 مرات.
وصنع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 14 فرصة خطيرة، فيما كانت هناك 7 فرص خطيرة على مرماه، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا بـ7 درجات عن مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
وحل النصر وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ليصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي، ونجح في الفوز بنتيجة 3\1، قبل أن يتجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.
وضرب النصر موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما نجح الزعيم في الفوز على نظيره الشباب بنتيجة 3/ 1.