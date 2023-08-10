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محققًا أفضل مشاركة له في البطولة

النصر يُبدع بـ كأس الملك سلمان للأندية 2023

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
النصر يُبدع بـ كأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو الأنظار خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

أبرز أرقام النصر

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، مؤكدة أن هذه المشاركة هي الأفضل للعالمي في تاريخ البطولة.

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وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 5 مباريات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، ولم يُهزم في أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات، وتعادل مرتين، وسجل 9 أهداف، واهتزت شباكه 3 مرات.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @UAFAAC

وصنع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 14 فرصة خطيرة، فيما كانت هناك 7 فرص خطيرة على مرماه، ومنحته شبكة “سوفاسكور” تقييمًا بـ7 درجات عن مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وحل النصر وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، ليصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي، ونجح في الفوز بنتيجة 3\1، قبل أن يتجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

النصر في كأس الملك سلمان
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

وضرب النصر موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما نجح الزعيم في الفوز على نظيره الشباب بنتيجة 3/ 1.

كأس الملك سلمان للأندية 2023
موعد المباراة النهائية بين النصر والهلال – المصدر @AlNassrFC

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